Montaruli (FdI), Askatasuna è un pericolo attuale

"Le misure cautelari ad Askatasuna certificano il fallimento della delibera comunale sul nascere. Il centro sociale di Torino è evidentemente un pericolo attuale. Se la delibera va avanti la città si schiera con chi continua imperterrito e senza pentimento sulla strada della violenza politica. Sostanzialmente è già non attuabile. In ogni caso dando la parola ai cittadini con il referendum, il Sindaco di Torino dovrà definitivamente mettere in un cassetto la loro legalizzazione". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.