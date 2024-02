I tormenti di Delmastro

Dicono che… non riesca proprio più a sopportarlo. Ora che la sua immagine è così fiaccata dai casi Cospito e Pozzolo, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro vive con sempre maggiore fastidio l’iperattivismo del camerata di partito Davide Gilardino, presidente della Provincia di Vercelli – confinante con il feudo biellese di Delmastro – che in questi giorni si è dato un bel daffare per accreditarsi con Sara Kelany, deputata e avvocata che Arianna Meloni ha spedito proprio a Vercelli come commissario di Fratelli d’Italia dopo il can can attorno a Pozzolo, la sua pistola e il colpo partito per sbaglio nella notte di Capodanno. Durante un incontro, in particolare, a Delmastro sarebbero sfuggite considerazioni non proprio lusinghiere riguardo a Gilardino, il quale intanto avrebbe pubblicamente contestato la decisione del sindaco di Trino Vercellese Daniele Pane, anche lui iscritto a FdI, di autocandidare la sua città per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Ora, a Delmastro Pane non è mai stato troppo simpatico, ma pur di andare contro Gilardino sarebbe addirittura pronto a un atto di indulgenza.