Milano-Cortina: Lo Russo, da italiano tifo per il successo

"Da italiano faccio il tifo perché questi Giochi olimpici siano svolti al meglio. Se è stata trovata una soluzione, da italiano non posso che essere contento, è chiaro che da sindaco di Torino sono dispiaciuto di questa opportunità mancata per il nostro territorio". Così, a margine della presentazione delle Final Eight di Basket, il sindaco Stefano Lo Russo sulla scelta di Cortina per l'impianto di bob. "Con la Regione - ricorda - noi ci siamo posti in una dinamica propositiva, mettendo a disposizione i nostri impianti a fronte delle difficoltà che si erano presentate nei mesi scorsi, lo abbiamo fatto con spirito di servizio. Se effettivamente si riusciranno a risolvere le problematiche evidenziate negli scorsi mesi - ribadisce - da cittadino italiano sono contento perché la cosa da non dimenticare è che è molto importante è che l'Italia possa fare una bella figura internazionale e questo è un obiettivo di tutti. Abbiamo fatto fino ad ora la nostra parte - conclude - rimaniamo a disposizione qualora ci si rappresentassero ulteriori problematiche".