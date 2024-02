Lo Russo, intollerabile che Cirio debba girare sotto scorta

"Esprimo al presidente Cirio la mia totale è completa vicinanza, è intollerabile che debba girare sotto scorta". Così, a margine della prestazione delle Final Eight di basket, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito della tutela data da 4 anni al presidente della Regione, come da lui stesso ricordato nei giorni scorsi commentando il progetto della Città per l'immobile di Askatasuna. "Nulla ha a che fare l'operazione che abbiamo avviato - ribadisce Lo Russo - con qualunque tipo di copertura o altro tipo di pensiero su quelli che invece sono atti violenti o eventuali commissioni di reato".