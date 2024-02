Covid: diminuisce in Piemonte, 212 casi in una settimana

Un nuovo calo dei contagi da Covid 19 è stato registrato in Piemonte, secondo i dati del focus settimanale della Regione Piemonte, che definisce la situazione sotto controllo. In totale, su base regionale, i casi del periodo dal 25 al 31 gennaio sono stati 212 (-81). Questa la suddivisione per province: Alessandria 16 (-24), Asti 10 (-1), Biella 14 (0), Cuneo 26 (+8), Novara 9 (-3), Vercelli 7 (+2), Vco 7 (-14), Torino città 52 (-21), Torino area metropolitana 61 (-22). L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta all'1,5%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,3%, mentre la positività dei tamponi è all'1,6%. L'incidenza regionale (ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 5,0 (-27,6%) rispetto a 6,9 del periodo precedente. I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 30. Suddivisi per province: Alessandria 2, Asti 1, Biella 2, Cuneo 4, Novara 1, Vercelli 1, Vco 1, Torino città 7, Torino area metropolitana 9. Sono state vaccinate 2.056 persone: 27 hanno ricevuto la prima dose, 3 la seconda, 27 la terza, 277 la quarta, 1.225 la quinta, 496 la sesta, 1 la settima. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 11.077.448 dosi.