Sanità: nuovo ospedale di Torino, assegnata la gara



Procede l’iter per realizzare l’ospedale della discordia. Sono state aperte questa mattina le buste con le offerte economiche per la progettazione del nuovo nosocomio di Torino che verrà realizzato al parco della Pellerina, area individuata in accordo tra Regione e Comune nonostante la contrarietà di una parte dei cittadini e di qualche forza politica a partire dal Movimento 5 stelle.

Sei le offerte giunte in Regione. La gara è stata vinta dal raggruppamento composto da Ati Project, con Ferrari, Giraudo e associati srl Stp, 3 E Ingegneria srl, P’arcnouveau, Sma Progetti. Ora si procederà alla verifica della documentazione amministrativa per arrivare, nelle prossime settimane, all’aggiudicazione definitiva. A quel punto scatteranno i 150 giorni previsti per la progettazione. L’intervento è finanziato con 347 milioni di fondi Inail.

