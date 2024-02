GLORIE NOSTRANE

Sgarbi getta la spugna: "Mi dimetto"

Placcato dai giornalisti e inseguito da alcune inchieste di magistratura e Antitrust sulla sua attività di conferenziere e per il presunto riciclaggio di un dipinto, il pirotecnico critico d'arte lascia l'incarico di sottosegretario. Già con Berlusconi fu costretto a mollare il ministero

Vittorio Sgarbiha annunciato le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura del governo di Giorgia Meloni. “Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni”. Lo ha detto durante l’evento La Ripartenza organizzato da Nicola Porro a Milano. “Mi dimetto e lo faccio per voi” ha detto Sgarbi durante la sua lecture su Michelangelo, spiegando che “l’Antitrust ha mandato una molto complessa e confusa lettera dicendo che, avendo accolto due lettere anonime, che ha inviato all’Antitrust il ministro della Cultura, in cui c’era scritto che io non posso fare una conferenza da Porro”. “Adesso – ha aggiunto – sono solo Sgarbi, non sono più sottosegretario. Comunico ai giornalisti che mi dimetto con effetto immediato e scriverò una lettera a Meloni”.

Negli ultimi mesi Sgarbi è stato coinvolto in una serie di presunti scandali sui suoi cachet d’oro da conferenziere incompatibili con l’incarico di governo (su cui è in corso un’istruttoria dell’Antitrust) e, soprattutto, sul presunto riciclaggio di un quadro del Seicento rubato, per il quale è indagato dalla Procura di Macerata. Nei suoi confronti, inoltre, pende alla Camera una mozione di revoca sottoscritta da M5s, Pd e Alleanza Verdi e Sinistra, che si sarebbe dovuta votare il prossimo 15 febbraio.

Sgarbi torna a parlare dello scontro avuto nei giorni scorsi con i giornalisti di Report: “Mi scuso con i cronisti che si sentono in pericolo di morte: non essendo una intervista ho fatto alcune imprecazioni. C’è chi dice che un sottosegretario non può augurare la morte. E allora io: ritiro il mio augurio di morte, mi scuso di averlo pensato e non sono più neanche sottosegretario. Da ora in poi augurerò la morte senza avere ruoli di governo.” Porro chiede: è un colpo di testa? Ci puoi ripensare? “Sono due ore che medito di farlo o meno”. Ma non intende tornare sui suoi passi. Da oggi, dal palco della Ripartenza, Sgarbi non è più sottosegretario. “Da oggi parlo libero”.

Un ministero, quello della Cultura, che non porta bene a Sgarbi. Già a inizio anni Duemila ricopriva la carica di sottosegretario dell’allora titolare Giuliano Urbani, col quale i rapporti si deteriorarono al punto da costringere il premier d’allora, Silvio Berlusconi, a cacciarlo. Più o meno quello che è successo con Gennaro Sangiuliano.