Eredità Agnelli: continua l'acquisizione delle testimonianze

È proseguita oggi la raccolta delle testimonianze da parte della guardia di finanza nell'inchiesta della procura di Torino sulla dichiarazione dei redditi riconducibili a Marella Agnelli, la vedova dell'avvocato Gianni Agnelli, deceduta nel febbraio del 2019. Questo fronte degli accertamenti riguarda il 2018, quando donna Marella, secondo i pubblici ministeri, rimase in Italia (per ragioni di salute) per un periodo superiore a 183 giorni, limite oltre il quale figurò come 'residente' a fini fiscali. L'esposto che ha determinato l'apertura del fascicolo da parte della procura è di Margherita Agnelli, figlia di Marella, e secondo quanto si è appreso individua diverse circostanze su cui a suo avviso sarebbero necessari degli approfondimenti. L'attenzione dei pubblici ministeri si è appuntata sul trattamento a fini fiscali del vitalizio che, in virtù di un accordo del 2004 sull'eredità di Gianni Agnelli, Margherita si impegnò a versare alla madre. Il procedimento è aperto per la presunta infedeltà nella dichiarazione dei redditi.