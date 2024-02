Ai, il Piemonte capofila nel Comitato europeo delle Regioni

Al Piemonte è capofila nel Comitato europeo delle Regioni per l'elaborazione del parere sull'intelligenza artificiale. La Commissione Politica Economica (Econ) del Comitato europeo delle Regioni - rende noto la Regione Piemonte ha infatti affidato al presidente, Alberto Cirio, l'incarico di scrivere il parere che il Comitato dovrà elaborare nei prossimi mesi sull'intelligenza artificiale e in particolare su "Sfide ed opportunità dell'Intelligenza Artificiale nel settore pubblico: definire il ruolo delle regioni e degli enti locali", quello che tecnicamente si chiama il parere d'iniziativa). "Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale - spiega Cirio - rappresenta un obiettivo strategico per restare al passo con l'innovazione e creare un coordinamento tra Stati, regioni e città, in particolare per quanto riguarda il settore pubblico. Le Regioni possono svolgere un ruolo chiave nel garantire la formazione sia a livello pubblico sia privato, e la sinergia tra industria, istituzioni accademiche, start-up anche grazie ai finanziamenti del Pnrr. E' quindi un grande onore che il Piemonte sia stato scelto per questo incarico, riconoscendo la nostra eccellenza in campo tecnologico, confermato dalle tante applicazioni dell'Ai che già oggi sono parte integrante del nostro sistema manifatturiero e produttivo e dal ruolo di Torino che il governo ha scelto come sede dell'intelligenza artificiale in Italia».