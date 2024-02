Fuorisede, studenti ricevuti in Consiglio regionale

Una delegazione di studenti che chiede al Piemonte di fare pressione a Roma per dare ai fuorisede la possibilità di votare senza fare ritorno nel luogo di residenza già dalle elezioni europee di giugno è stata ricevuta oggi dal Consiglio regionale del Piemonte. Ad accoglierli il presidente Stefano Allasia, i vice Gianluca Gavazza e Daniele Valle, e numerosi consiglieri di tutti gli schieramenti politici. In Piemonte i fuorisede sono circa 40mila su una popolazione universitaria complessiva di circa 131mila studenti. Allasia si è detto pronto a tener conto delle indicazioni ricevute dagli studenti, sottolineando la necessità di trovare sistemi di votazione a distanza che garantiscano la sicurezza e non consentano lo spostamento di pacchetti di voto su collegi predeterminati. Quanto al tema del rimborso del 70% delle spese di viaggio attualmente esistente, gli studenti hanno sottolineato che le compagnie aeree proprio nei giorni utili per il voto aumentano i prezzi dei biglietti, "rendendo quasi vano il rimborso".