Comunali: a Verbania centrosinistra diviso sulle primarie

Italia Viva, Azione e Più Europa, a Verbania riunite nel gruppo Centro Riformista, contestano le primarie "aperte alla coalizione" indette nelle scorse ore dalla locale sezione del Partito Democratico per individuare il nome da presentare come candidato sindaco alle elezioni di giugno. "Noi non siamo disponibili alla pratica delle primarie di coalizione, poiché la riteniamo inadeguata a far risaltare il miglior candidato e il miglior progetto per la città" si legge in una nota. Centro Riformista accusa il Pd di "non essere garante di entrambi i candidati" alle primarie, ma di preferire l'attuale assessore alla Cultura Riccardo Brezza rispetto all'altra candidata, la direttrice del Consorzio dei servizi sociali del Verbano Chiara Fornara. "Il nostro gruppo trova il profilo di Fornara molto interessante, per cui abbiamo dichiarato che non presenteremo nomi nostri al fine di avviare una trattativa. Tuttavia la segreteria del Pd ritiene di dover svolgere le primarie e imporci il nome" ed è "chiaro che non ha interesse a vedere uno dei due candidati alla guida della coalizione. Spingono solo su uno dei due, forzando sulle primarie".