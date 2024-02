Salone del libro: Elizabeth Strout per la lectio inaugurale, tra gli ospiti il nobel Gurnah, Nettel e Nicholls

Sarà Elizabeth Strout, una delle autrici più incisive della letteratura contemporanea americana ad inaugurare con una lectio la 36esima edizione del Salone del Libro in programma al Lingotto di Torino dal 9 al 13 maggio prossimi che tra le delle novità più salienti prevede la creazione di sette sezioni parallele alla programmazione generale, ognuna dedicata a un tema rilevante per il Salone. La cura delle sezioni è affidata a scrittori, scrittrici, intellettuali e artisti, che per ogni argomento hanno ideato tre o quattro incontri-evento che condurranno durante le giornate del Salone. Le sette sezioni saranno dedicata all'arte, in cui ad accompagnare la comunità di lettori e lettrici del Salone sarà Melania G. Mazzucco che insieme ai suoi ospiti racconterà come si vive d'arte, come la si promuove, la si scopre, la si inventa. Curata da Francesco Piccolo sarà la sezione pensata per per incontrare chi il cinema lo fa, lo pensa, lo produce e lo scrive.

Tra gli ospiti più attesi Paolo Sorrentino, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Per la sezione editoria Teresa Cremisi inviterà al Salone editori emblematici e, a ciascuno di loro, chiederà di raccontare la loro visione, la storia della loro casa editrice e come si svolge la vita quotidiana di un editore. A raccontare le trasformazioni della sezione informazione sara' Francesco Costa che tra gli ospiti avrà come Jill Abramson, prima donna, nei suoi 160 anni di storia, a dirigere il New York Times. E ancora per la sezione leggerezza Luciana Littizzetto incontrerà creatori di pensieri sorridenti e insieme a loro esplorerà l'arte del sollievo, la leggerezza nella scrittura televisiva, nei testi comici, nel varietà. Tra i suoi incontri, Marcello Marchesi e Gianni Morandi.

Nella sezione romance Erin Doom si addentrerà nell'aspetto emotivo delle opere, quello spazio in cui si raggiunge una connessione profonda con la vita del lettore. Curatore della sezione Alessandro Piperno che inviterà scrittori e scrittrici a raccontare il loro modo peculiare di leggere. In uno degli appuntamenti ci sarà Domenico Starnone con cui Piperno dialogherà sull'arte di leggere. Regione ospite sarà la Liguria, lingua ospite il tedesco. Tra i primi autori internazionali attesi si segnalano Premio Nobel della Letteratura 2021 Abdulrazak Gurnah, autore tanzaniano naturalizzato britannico mentre ad approfondire la produzione letteraria e culturale in lingua tedesca, ci sarà Nicolas Mahler, fumettista e illustratore autriaco e direttore artistico della Scuola di poesia di Vienna.

Non mancherà anche una delle voci più limpide della letteratura latinoamericana contemporanea, l'autrice messicana Guadalupe Nettel. E ancora, attesi al Salone David Nicholls, Camila Sosa Villada, una delle autrici più dirompenti del panorama argentino. Infine, tra gli ospiti internazionali più attesi della programmazione del Bookstock, dedicata alla comunità dei piccolissimi e giovani lettori, ci sarà, per la prima volta al Salone del Libro, Jeff Kinney, l'autore bestseller del New York Times della serie Diario di una Schiappa.

''In questa edizione - ha spiegato la direttrice del Salone, Annalena Benini - porto la mia personalità, le mie passioni, quello che amo leggere e ascoltare e incontrare sarà la mia marca distintiva, ma questo non è un lavoro solitario è un lavoro di squadra. Le sette sezioni tematiche in cui è diviso il salone hanno a che fare con la mia formazione in un giornale, quindi sono attenta alle divisioni tematiche, ma naturalmente il primo grande amore e la letteratura'' ''Sta andando tutto magnificamente e liberamene - ha poi aggiunto Benini - la libertà che mi era stata promessa, anzi attribuita come dato di partenza, è quella con cui io sto lavorando insieme alla squadra del salone. E mi sembra che sia l'unico modo possibile per lavorare e costruire delle cose belle. Non ho alcuni timore anche se i numeri dell'edizione dell'anno scorso, sotto la direzione di Nicola La gioia, sono stati un record di presenze di giovinezza, quindi è un grande punto di partenza con cui confrontarsi. Faro' del mio meglio pensando però soprattutto a quello che mi piace e che quello che penso e spero possa piacere agli altri', ha concluso.

Tra i ritorni, la Pista 500, progetto artistico di Pinacoteca Agnelli sull'iconica pista di collaudo delle automobili Fiat sul tetto del Lingotto, il Palco Live e il camper di Margherita Schirmacher, che si trasformerà in uno spazio eventi. Anche quest'anno ci saranno i Gruppi di Lettura, a cui saranno affidate presentazioni di alcuni incontri e con il sostegno della Regione Piemonte torna il Buono da leggere per le classi residenti in regione. Per il secondo anno ci sarà Oltre la notizia, progetto in collaborazione con il Corriere della Sera che prevede tre incontri tra ragazzi delle scuole secondarie e i grandi giornalisti del giornale, Adotta uno scrittore, il progetto che mette al centro la lettura; Un libro, tante scuole, la cui lettura sarà Cime tempestose di Emily Brontë. Infine, tornano anche tutti i progetti speciali: dal Concorso Lingua Madre, che compie 19 anni, al Premio Mondello e al Premio Nati per Leggere. Torna inoltre il Rights Centre, dedicato al confronto professionale e al mercato. Torna anche con le sue numerose iniziative il Salone Off, progetto che coinvolge tutta la città di Torino, l'area metropolitana e il territorio regionale con un'ampia gamma di progetti, eventi, iniziative, spettacoli e letture.