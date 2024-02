Cure mediche "gonfiate", truffa ad assicurazione

Documentazioni di interventi diversi da quelli effettuati, truffando una compagnia assicurativa per quasi 400mila euro. Di questo è accusato un medico chirurgo sul quale ha indagato la Guardia di finanza di Torino, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica torinese, Le investigazioni, curate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, hanno ricostruito come il chirurgo avesse sottoposto alcuni pazienti affetti da patologie vertebrali (sono 14, in tutto, i casi accertati) a infiltrazioni, attestando tuttavia l'esecuzione di operazioni chirurgiche ben più complesse (nello specifico, di artrodesi/stabilizzazione vertebrale). Il medico avrebbe sfruttato a proprio vantaggio specifici codici presenti nel nomenclatore sanitario. I finanzieri, ravvisando gravi indizi di colpevolezza, hanno disposto il provvedimento cautelare reale per un importo di quasi 400 mila euro, corrispondente all'intero profitto ottenuto con gli espedienti illeciti.