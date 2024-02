Tir in bilico fuori strada, disagi al traffico sulla statale 26

Si concluderanno in mattinata le operazioni di recupero di un camion, carico di carta da macero, che nella serata di ieri, per cause in fase di accertamento, è rimasto in bilico sul ciglio della statale 26 tra Strambino ed Ivrea. A dare l'allarme è stato lo stesso autista del mezzo pesante. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autogru per alleggerire il carico e rimettere in carreggiata il veicolo. L'incidente si è verificato in un tratto della statale 26 già interessato da un cantiere stradale e questo ha provocato ulteriori disagi al traffico.