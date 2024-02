Torino Innovation Mile, 200mila metri quadri per l'innovazione

Riqualificare l'area del passante ferroviario di Torino, 200mila metri quadrati fra il Politecnico e l'Environment Park con al centro le Ogr e Porta Susa, puntando su sostenibilità e innovazione: è questo l'obiettivo del progetto Torino Innovation Mile, il cui comitato promotore è stato presentato oggi. Ne fanno parte Environment Park, Infra.To, Lift, New Cleo, Nexto, Planet, Ogr e Politecnico di Torino, ma altri attori sono pronti a firmare l'atto costitutivo. Le aree in questione sono di proprietà delle Ferrovie dello Stato, con le quali il comitato ha già avuto avviato le interlocuzioni: il prossimo appuntamento è fissato il 12 marzo. L'idea, illustrata oggi in conferenza stampa, è quella di mettere a punto un progetto che possa attrarre investitori, incluse magari le stesse Ferrovie, per far sì che le aree vengano assegnate e il progetto possa partire. "Dopo mesi, se non anni - ha detto il presidente del comitato Davide Canavesio, affiancato dai vice Giacomo Portas e Stefano Corgnati - finalmente presentiamo qualcosa di concreto: un comitato che mette insieme un mix di soggetti fra i più dinamici e innovativi del Nord-Ovest. Vogliamo che questi terreni oggi abbandonati possano diventare un luogo iconico, che porti sviluppo e innovazione sul territorio". Il Torino Innovation Mile prevede di svilupparsi su due aree allineate: una di 52mila metri quadrati tra Porta Susa e le Ogr, l'altra di 143mila nelle vicinanze del centro di ricerca Environment Park. "Pensiamo - ha spiegato l'architetto Benedetto Camerana, che anni fa firmò proprio il progetto dell'Environment Park - a edifici aperti e plurali: ci saranno tetti verdi e facciate verdi, messaggio del fatto che al loro interno si fa ricerca green. Ogni azienda avrà il suo spazio, ma ci sarà anche un 40% riservato al residenziale, per universitari e per il mercato".