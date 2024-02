Ganczer (Lingotto), per il Salone del Libro aspettiamo il tavolo

"Il Lingotto Fiere accoglierà la prossima edizione del Salone come ha ospitato le quelle precedenti, con il medesimo impegno e lo stesso spirito collaborativo, consapevoli dell'importanza che questo grande evento riveste per il territorio, e certamente il nostro obiettivo è di essere una sede adeguata. Coscienti di alcuni interventi necessari, ci uniamo all'appello di Silvio Viale per collaborare a un tavolo condiviso che abbia l'obiettivo di valorizzare Lingotto Fiere per il Salone e per gli altri eventi". Lo afferma Gàbor Ganczer, amministratore delegato Gl events Italia. "A questo proposito: stiamo già investendo nella struttura con interventi considerevoli per renderla sempre più innovativa e performante soprattutto in termini di sicurezza, efficienza e rinnovamento, quindi interventi di sostanza. Pensiamo che anche il Lingotto Fiere sia un bene comune, come ha dichiarato Viale a proposito del Salone", ha aggiunto Ganczer.