Oltre 27.000 assunzioni previste in Piemonte a febbraio

Sono circa 27.370 le assunzioni previste dalle imprese piemontesi per febbraio, valore che sale a 85.160 se si considera l'intero trimestre febbraio-aprile. Il trend appare positivo sia a livello mensile (+3,4%), sia su base trimestrale (+6.530 assunzioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente), in analogia rispetto a quanto avviene a livello complessivo nazionale (+5,7% su febbraio 2023 e +9,5% rispetto a febbraio-aprile 2023). Le entrate ipotizzate in Piemonte a febbraio 2024 rappresentano il 21,4% delle 127.700 assunzioni previste nel Nord Ovest e il 6,7% del totale di quelle nazionali (408mila circa). Questi sono alcuni dei dati contenuti nel Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, basato sulle interviste effettuate su un campione di imprese nel periodo 8-22 gennaio. Diminuisce leggermente la difficoltà di reperimento, che riguarda il 49,5% delle entrate previste.