Crosetto dimesso dall'ospedale: "Grazie agli italiani"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato dimesso nel primo pomeriggio dall'ospedale San Carlo di Nancy di Roma dove era stato ricoverato per una lieve pericardite. "Desidero ringraziare tutti gli italiani per gli innumerevoli messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni", ha scritto su X. Le condizioni di salute del ministro sono state definite "buone".