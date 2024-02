Vittorio Emanuele: salma cremata nella notte a Biella

E' stata compiuta a Biella nella notte, probabilmente per motivi di riservatezza, la cremazione del feretro di Vittorio Emanuele di Savoia. La salma è arrivata al Tempio crematorio alle 22.30, proveniente da Torino. Le operazioni si sono svolte in forma totalmente privata. Per volere di Emanuele Filiberto il copricassa realizzato con fiori che riproduceva lo stemma sabaudo è stato deposto nella Cappella dei Caduti del cimitero Urbano di Biella.