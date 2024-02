"CambiamoAgricoltura", dietro le proteste un sistema ingiusto

"Dietro le proteste c'è un sistema ingiusto che non tutela i piccoli e medi agricoltori. Ci sono numerosi motivi dietro le rivendicazioni e richieste dei comitati che stanno animando la protesta", a cominciare "dall'ultima riforma della Pac che non ha risolto l'ingiustizia e l'iniquità nella distribuzione degli aiuti". E' la posizione espressa dalla Coalizione #CambiamoAgricoltura di cui fanno parte 90 sigle della società civile ed è coordinata da un gruppo di lavoro che comprende le maggiori associazioni del mondo ambientalista, consumerista e del biologico italiano, tra cui Legambiente, Slow Food, Wwf Italia, Medici per l'ambiente. Dalla colazione parte anche un'esortazione rivolta alla Commissione europea, al Governo italiano e agli agricoltori a evitare "qualsiasi indebolimento delle regole della Pac" per "non impedire la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente". #CambiamoAgricoltura invita le "istituzioni nazionali e tutte le associazioni che a vario titolo rappresentano gli agricoltori "ad aprire un serio dibattito sulle reali cause della crisi economica del settore primario, che non vanno cercate nella protezione dell'ambiente, nella conservazione della natura e nella lotta ai cambiamenti climatici, ma in in un sistema agroalimentare ingiusto, che tutela essenzialmente gli interessi delle grandi corporazioni agricole e agroindustriali, penalizzando invece i piccoli produttori e i consumatori".