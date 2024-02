Torino spegne ponti storici e il Comune per M'illumino di meno

Questa sera la Città di Torino terrà spente le luci decorative dei tre ponti storici - Vittorio Emanuele I, Umberto I e Isabella - e di Palazzo civico, quale segno simbolico della volontà di Torino di percorrere la strada del risparmio energetico, in occasione di "M'illumino di Meno", l'iniziativa promossa da Caterpillar - Radio2 per rilanciare, nella Giornata per il risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, le buone pratiche quotidiane utili a ridurre i consumi di energia. "Lungo il percorso della transizione ecologica le attività di sensibilizzazione per promuovere comportamenti sostenibili e diffondere l'uso intelligente e razionale dell'energia rappresentano una leva importante per provare, insieme, a vincere la sfida della neutralità climatica - commenta l'assessora alla Transizione ecologica e digitale Chiara Foglietta -. Su questo tema le istituzioni giocano una partita importante anche nella predisposizione di politiche di risparmio energetico". Torino, come ricorda il Comune con l'occasione, è tra le cento città impegnate nella missione Climate Neutral and Smart Cities by 2030. Città pioniere che puntano a raggiungere l'obiettivo dell'impatto zero sul clima (net-zero) vent'anni prima dell'Unione Europea nel suo complesso. L'obiettivo del programma è il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030 attraverso l'attuazione di sperimentazioni sulla mobilità, l'efficienza energetica e la pianificazione urbana verde. Guidata in questa sfida dal Mission Board for climate-neutral and smart cities della Commissione europea, Torino sta predisponendo, attraverso un processo multilivello e co-creativo, un Climate City Contract che raccoglierà le azioni congiunte di istituzioni e partner strategici del territorio.