Smog a Torino, da domani a lunedì stop ai diesel Euro 5

Nuovo stop ai diesel a Torino. Da domani e fino a lunedì 19 febbraio compreso le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 1, arancio, del semaforo anti smog. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di pm10 nell'aria per tre giorni consecutivi. Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiunge il blocco dei veicoli diesel Euro 5 valido tutti i giorni dalle ore 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 si prolungherà alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle ore 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, con divieto di circolazione esteso ai diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4 tutti i giorni sempre con orario 8-19.