Crosetto: ministro oggi in ufficio, prossimi giorni convalescenza

Il ministro della Difesa Guido Crosetto oggi è rientrato nel suo ufficio di via XX settembre al ministero per esaminare una serie di dossier urgenti e tenere alcuni incontri, tra i quali quello con il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Ne dà notizia con un comunicato il ministero, spiegando poi che la prossima settimana il ministro, su indicazione dei medici, ha deciso di prendere alcuni giorni di convalescenza e riposo, nonché per effettuare approfondimenti specialistici. Crosetto, chiaramente, resterà in "continuo e immediato" contatto con il Gabinetto e tutti i vertici militari della Difesa per ogni evenienza. In quei giorni della settimana - conclude il ministero - la normale attività istituzionale del ministro sarà assicurata dai suoi due sottosegretari, la senatrice Isabella Rauti e il deputato Matteo Perego di Cremnago, che "verranno delegati, in sua vece, alle diverse iniziative previste".