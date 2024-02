Politecnico Torino, master per cooperazione e terzo settore

A Torino è al via un master per la formazione di 'progettisti e manager di sistemi di sviluppo Locale'. Al centro del percorso didattico, promosso dalla Scuola Master e Formazione permanente del Politecnico, l'innovazione sociale e tecnologica per la cooperazione e il terzo settore. Il master è coordinato dalla professoressa Francesca Montagna del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione, ed è sostenuto dalla Fondazione Crt insieme a Fondazione Terzjus, Legacoop Piemonte, Confcooperative, e Forum Terzo Settore. "Crediamo molto - afferma il rettore uscente del Politecnico, Guido Saracco - nell'importanza di una adeguata offerta formativa di alto livello per il terzo settore, che secondo le nostre valutazioni è ancora carente e poco diffusa. Il settore no profit continua ad aumentare la sua presenza e il suo peso, oltre a essere portatore di valori che si differenziano da quelli propri della cultura d'impresa e che invece sono più affini alle missioni dell'università. Vogliamo contribuire alla crescita di questo settore mettendo in campo tutto il know how di cui disponiamo per formare le figure chiave che ancora mancano alla sua maturazione ed evoluzione". Il corso di studi dedica particolare attenzione ai temi dell'accessibilità, inclusività e sostenibilità. Obiettivo, "formare una figura necessaria, ma ancora poco diffusa, che unisca competenze tecniche, di progettazione e tecnologiche, sociologiche e antropologiche, di diritto, economiche e gestionali". "L'imprenditorialità no-profit e cooperativa - spiega Montagna - presenta caratteristiche di fragilità di fronte a un contesto e un momento di mutamento profondo, in virtù della Riforma del Terzo Settore, ma anche in relazione alle tecnologie che stanno permeando l'intero tessuto economico sociale. Questo Master, unico in Italia, può contribuire a fornire le competenze per interpretare il contesto economico, sociale e normativo, interpretare e gestire il cambiamento, generare nuove soluzioni, dare avvio a una profonda trasformazione culturale a cui tutti siamo chiamati".