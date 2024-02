Cosap, ordine pubblico colabrodo al presidio alla Rai di Torino

Il sindacato di polizia Cosap riferisce di avere ricevuto una serie di segnalazioni "circa il discutibile servizio di ordine pubblico del 13 febbraio, ove un numero esiguo di colleghi del reparto mobile di Torino ha dovuto fronteggiare circa 500 manifestanti pro Palestina, che volevano accedere agli studi Rai di via Verdi, i quali si sono resi responsabili di gratuiti atti violenti sia nei confronti delle forze dell'ordine che dei mezzi in uso alla polizia". "Tutto ciò è inaccettabile - prosegue il sindacato in una nota in cui riporta una lettera rivolta al questore - e la misura è ormai colma. Questi signori, che nulla hanno a che fare con il legittimo e sacrosanto diritto di manifestare, hanno dimostrato ancora una volta di essere professionisti del disordine pubblico. Tutto ciò si sarebbe potuto evitare se la Questura da lei diretta, avesse preventivato un capillare e minuzioso servizio di ordine pubblico". "Gli scontri in questione - conclude il sindacato - sono la risultanza di una discutibile valutazione da parte degli uffici preposti circa la portata della manifestazione e ciò ha prodotto solo feriti tra i colleghi, danneggiamenti ai mezzi e una artata immagine della nostra amata polizia. Tra l'altro considerare tutto ciò danno minore è veramente assurdo".