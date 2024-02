In arrivo la norma "salva sindaci"

Sindaci responsabili solo per gli atti politici e non anche, come accade oggi, per quelli amministrativi. Una sorta di rivoluzione copernicana per l’amministrazione locale, più ancora una liberazione da una perenne spada di Damocle, quella che pare destinata a realizzarsi con l’approvazione della norma, non a caso già battezzata come “legge salva sindaci”.

