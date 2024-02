Comunali a Verbania, Forza Italia conferma no ad Albertella

Forza Italia non intende tornare sui propri passi e appoggiare la candidatura di Giandomenico Albertella, del gruppo Verbania Futura ma sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, alle elezioni comunali di Verbania del prossimo giugno. "Non è politicamente accettabile consegnare la città capoluogo di provincia a un candidato civico che ha perso alle scorse amministrative e che ha ampiamente dimostrato di non voler far squadra con i partiti durante tutto il mandato in cui il centrodestra è stato seduto sugli scranni dell'opposizione" si legge in una nota del Coordinamento Forza Italia Vco "Il partito non si piega ad Albertella. Il centrodestra c'è e Albertella da civico non potrà mai rappresentarlo, quelle cui abbiamo assistito sino ad ora sono solo innaturali forzature politiche".