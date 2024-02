Dopo la morte di Navalny manifestazione a Torino dei Radicali

L'Associazione Marco Pannella e il Partito Radicale parteciperanno oggi pomeriggio alle 15 a un sit in che si terrà in piazza Carignano a Torino contro le "violenze del regime russo di Putin". "La morte di Alekseij Navalny è solo l'ultima di una serie di oppositori eliminati con violenza. La dittatura e la guerra di aggressione di Putin sono una involuzione gravissima sul piano dei Diritti e della Democrazia", spiegano i radicali, che durante la manifestazione ricorderanno "anche l'assassinio di Andrea Tamburi attivista del Partito Radicale nonviolento che nel 1994 fu trovato morto in una strada di Mosca e Antonio Russo inviato di Radio Radicale che fu assassinato nel 2000 in Georgia perché denunciava i crimini dei russi contro il popolo ceceno". Al sit in sarà presente anche la Comunità dei Russi Liberi.