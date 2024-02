Fassino (Pd), commissario Ue alla Difesa una scelta necessaria

"La proposta di Ursula von der Leyen di istituire un Commissario alla Difesa corrisponde a una obiettiva necessità". Lo dichiara in una nota Piero Fassino, vicepresidente della commissione Difesa della Camera. "Abituata da decenni e decenni alla pace - ricorda Fassino - la Ue per un lungo periodo aveva lasciato il tema difesa alla esclusiva competenza degli Stati nazionali". "Poi - sottolinea - gli attacchi del terrorismo internazionale, le tante turbolenze che scuotono il mondo e infine le guerre alle porte di casa hanno indotto l'Ue nel 2017 a dotarsi di una Cooperazione strutturata in materia di difesa e sicurezza comune (Pesco), concretizzatasi in questi anni nell'adozione di una bussola strategica, nella creazione del European Defense Fund, nell'implementazione di progetti europei di armonizzazione degli assetti militari e logistici, nella Cellula di pianificazione comune, nell'attivazione di 7 missioni militari e 12 missioni civili per sedare conflitti e favorire stabilizzazione politica". "È dunque naturale sbocco di quelle scelte - conclude Fassino - la nomina di un Commissario Ue alla Difesa per dare organicità e efficacia all'azione europea per la pace, la difesa e la sicurezza".