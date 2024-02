SACRO & PROFANO

Parigi val bene una messa, ma non è più un "modello"

L'arcivescovo Repole ha guidato con il vicario Giraudo un gruppo di preti della diocesi di Torino nella Ville Lumière. Un tempo ispiratrice della Chiesa progressista ora l'unica ripresa è di segno tradizionalista. Il bilancio della visita ad limina in Vaticano

Il mellifluo vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, presidente della Conferenza episcopale piemontese, ha presentato in un video e con una certa enfasi, i risultati della visita ad limina Apostolorum snocciolando una serie di slogan che per chi frequenta le realtà ecclesiali circolano da anni. Senza apprezzabili risultati. Si parte dall’affermazione che occorre – in piena corrispondenza con la Evangelii Gaudium – dare il primato all’evangelizzazione ma senza alcun proselitismo, la chiave starebbe nella riorganizzazione delle strutture, tradotto nei tagli delle parrocchie. Non più conversione ma «accompagnamento» a 360 gradi, «non indicazioni di principi ma storie di vita», invito a sperimentare una «ritualità e una liturgia famigliare», attenzione ai «nuovi ministeri». L’incontro con il papa ha messo in luce la necessità di curare il rapporto con i sacerdoti, la bellezza della famiglia, il no all’ideologia «gender», l’indirizzare i diaconi verso la carità e meno verso la liturgia, lotta alla «clericalizzazione». Niente di nuovo, le scelte importanti sono rinviate. Nostre fonti ci dicono che mentre l’incontro dei vescovi con il papa non ha dato luogo a particolari commenti, quello con gli officiali dei vari dicasteri ha suscitato nell’apparato curiale – abituato ad interloquire con gli episcopati di tutto il mondo e a fare i confronti – una certa qual scarsa considerazione verso i presuli piemontesi, derivante soprattutto dalla lettura delle relazioni dove, a fronte di un quadro generale preoccupante, si ostenta un ottimismo assolutamente senza fondamenti.

Guidati dall’arcivescovo Roberto Repole e dal vescovo ausiliare Alessandro Giraudo un gruppo di preti torinesi ha compiuto un viaggio a Parigi dal 5 al 9 febbraio e l’iniziativa, conoscendo la vita segnata da una stressante routine burocratica e amministrativa che spesso affligge i nostri pastori, è più che mai meritoria. I preti giovani vi erano iscritti d’ufficio, un modo per socializzare, con visita a monumenti e musei, ma anche momenti di preghiera e incontri con qualche realtà ecclesiale. La Francia è stata sempre un modello per Torino fin dai remoti Anni Cinquanta quando il giovane don Carlo Carlevaris si recava nella capitale francese per apprendere la pastorale d’avanguardia nelle parrocchie della banlieue parigina e imparare l’esperienza dei preti operai, oppure quando altri andavano a studiare la nouvelle théologie all’Institut Catholique tornando poi a Torino – sempre che non avessero nel frattempo lasciato il sacerdozio – pieni di fervore. Oggi il cattolicesimo francese è allo stremo, prostrato e diviso con una componente tradizionale che sfiora nei preti quasi la metà delle ordinazioni. Per capirlo basta andare la domenica, ma anche nei giorni feriali, nelle grandi chiese parigine di Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Saint-Eugène o Saint-Roch dove si celebra la liturgia tradizionale: navate piene di fedeli, moltissime famiglie con bambini e stuoli di chierichetti. Quest’anno al pellegrinaggio tradizionale da Parigi a Chartres, giunto alla sua 41ma edizione, sono attesi in trecentomila. La rinascita, quindi, c’è ma è tutta sul fronte tradizionale.

Un recente questionario sul Sinodo sulla sinodalità ha rivelato che il 92,9% degli intervistati si aspetta prioritariamente un sacerdote che dispensi i Sacramenti, l’87,6% è favorevole al celibato dei preti, il 70% rimprovera alla Chiesa di «non farsi carico delle proprie opinioni e di tacere la Verità per paura di scandalizzare», il 74% si aspetta che promuova «un modello bioetico in grado di garantire il rispetto integrale della persona umana, dal suo concepimento alla morte naturale», il 70% ch’essa «difenda la famiglia nella sua forma tradizionale». I preti progressisti in Francia sono ormai di due tipi: gli studiosi che non si curano della pastorale e scrivono saggi oppure i preti “trottola” che reggono anche dieci parrocchie e passano la loro vita in auto percorrendole da una all’altra. I vescovi fanno finta di non vedere e non sapere per paura di finire dimissionati, come accaduto – a causa delle troppe vocazioni in seminario – a monsignor Dominique Rey, vescovo di Frejus-Toulon o al ratzingeriano vescovo di Lourdes, monsignor Nicolas Brouwet, considerato «rigido», cioè troppo ortodosso e perciò trasferito. Per non parlare dell’arcivescovo di Parigi, monsignor Michel Christian Aupetit, fatto dimettere dal papa con speciose motivazioni e prestando fede a calunnie rivelatasi completamente infondate.

Sarà forse perché non tratta di benedizioni alle coppie gay o di problemi sociali, oppure perché – cosa rara di questi tempi – richiama la dottrina, ma la diocesi e il suo ufficio liturgico – sempre prodigo di consigli sul come posizionare i fiori sull’altare o come modulare i canti dell’assemblea – hanno fatto passare un po’ sotto silenzio la Nota Gestis Verbisque sulla validità dei Sacramenti, emanata dal Dicastero per la dottrina della fede ed approvata dal Santo Padre, in cui si mette in guardia dal modificare i Sacramenti alterandone i riti a piacimento del celebrante e rendendone quindi nulla l’efficacia. Ciò avviene quando materia e forma dei Sacramenti – elementi essenziali per la validità degli stessi – vengono manipolati, magari con intenti “pastorali”. Tale deformazione «non costituisce un semplice abuso liturgico come la trasgressione di una norma positiva, ma un vulnus inferto a un tempo alla comunione ecclesiale e alla riconoscibilità dell’azione di Cristo». La Nota porta come esempio la celebrazione del Battesimo in cui la formula sacramentale viene modificata in un suo elemento essenziale rendendo così nullo il sacramento e compromettendo in questo modo il futuro cammino sacramentale di quei fedeli per i quali, con grave disagio, si è dovuto procedere a ripetere la celebrazione non solo del Battesimo, ma anche dei sacramenti ricevuti successivamente. Come esempio vengono citate le variazioni della formula battesimale, «Io ti battezzo nel nome del Creatore…» oppure «A nome del papà e della mamma…noi ti battezziamo».

Sono i frutti avariati della creatività liturgica insegnata nei seminari – Torino in primis – dove il presbitero o «l’assemblea celebrante» sono padroni del rito aggiungendo o togliendo a loro piacimento parole e gesti normati dal Messale dimenticandosi che i sacramenti appartengono a Dio che li ha istituiti e non agli uomini. Così sono loro che decidono, con inappellabile giudizio, se un termine non è più compreso dai fedeli ed è quindi caduto in disuso, omettono inchini e genuflessioni e aggiungono gesti da party hollywoodiano. Sempre pronti a citare il Concilio – che non conoscono e che per loro è l’unico Concilio della Chiesa cattolica – omettono di ricordare che uno dei suoi non molti testi imperativi è proprio quello dove si intima che nessuno «anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa togliere o modificare alcunché in materia liturgica» (Sacrosantum Concilium, 22). Per non parlare dell’alterazione del luogo sacro che – sempre per «ragioni pastorali» – vien invaso da striscioni, telecamere, schermi, bandiere, pupazzi, orchestre, cori, corpi di ballo e trasformato spesso in ristorante. Così i fedeli sono costretti a sciropparsi le tiritere dei loro pastori per scoprire poi, dopo anni, di aver ricevuto sacramenti invalidi. Naturalmente questa creatività non è ritenuta una forma di clericalismo ma è incentivata e promossa.

Pare quasi certo che al prossimo sinodo, che si svolgerà in autunno, sarà dato il via libera alle donne diacono in quanto il papa sarebbe «molto favorevole». Lo ha rivelato la religiosa spagnola suor Linda Pocher, della Figlie di Maria Ausiliatrice, che ha partecipato in Vaticano alle recenti riunioni del Consiglio dei cardinali (C9), mentre non si è parlato dell’accesso al sacerdozio delle donne. Il dibattito sulle donne diacono dura da anni ma, considerata la complessità storica e teologica del problema, sia San Giovanni Paolo II sia Benedetto XVI l’avevano accantonato senza una decisione. Nel 2016 papa Francesco istituiva una commissione, che in seguito si sdoppiava, per ristudiare il tema ma senza produrre risultati conclusivi. Sarà la volta buona?

