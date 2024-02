Test salivare scopre fragilità degli atleti, accordo con società

Un test salivare per scoprire le eventuali fragilità degli organismi degli sportivi. E' il progetto messo a punto dalla società italiana di biotecnologie Rigenera Hbw, con la Fondazione Shro Italia Ets, in collaborazione con le società Orange Futsal Asti e Reale Società Ginnastica di Torino, coinvolte in 'Sport Genomics' per la prevenzione degli infortuni nei giovani atleti. L'analisi del campione salivare "permetterà di intervenire in anticipo ed evitare problemi, lesioni o patologie potenzialmente dannose per l'atleta. Una vera e propria rivoluzione per la medicina sportiva, un programma nel quale Rigenera Hbw crede molto e su cui ha investito con convinzione. - spiega il ceo del gruppo di ricerca torinese, Antonio Graziano - Il benessere fisico e mentale è sempre più centrale nel mondo moderno, tempi in cui si insegue sempre di più la velocità e l'iperattività» continua Graziano, che è anche responsabile Sanità del Forum dell'Export italiano. "Fin dalla tenerissima età, - prosegue Graziano -molti bambini vengono iscritti a scuole calcio o corsi di avviamento allo sport. Un'attività fisica che aiuta la crescita e la formazione dei nuovi adulti. Ma dietro l'angolo c'è sempre l'insidia dell'infortunio. La prevenzione, quindi, diventa cruciale e con le nuove tecnologie sarà possibile avere una vita più regolare, più sana. Con l'analisi di un semplice campione salivare, si potrà capire l'evoluzione futura del fisico di un individuo e indicare la strada più giusta per preservarne l'integrità e migliorare la qualità della vita". La Rigenera Hbw ha già ha collaborato con importanti società di calcio italiane, come Napoli e Fiorentina.