In 4,5 milioni al bivio, per la luce tutele graduali o mercato

Ci sono ancora 4,5 milioni di utenti domestici non vulnerabili nel mercato tutelato per l'energia elettrica, che terminerà il primo luglio prossimo. E nonostante ci voglia ancora un po' di tempo, sono tanti quelli che già pensano a cosa sia meglio fare. I clienti che oggi hanno bollette con condizioni di prezzo e contrattuali definite dall'Autorità regolatoria Arera, si troveranno di fronte a un bivio: scegliere di passare al mercato libero, quindi cercare fra centinaia un fornitore che li faccia risparmiare, oppure non scegliere e passare automaticamente in un sistema transitorio (di circa tre anni) di tutele graduali. Che si può abbandonare per quello libero quando si vuole. In questo ultimo caso il fornitore è assegnato sulla base dell'esito di una gara (che ha attribuito zone e relativi clienti) che si è svolta nel gennaio scorso, in cui una ventina di operatori si sono sfidati presentando offerte al ribasso. Enel ed Hera hanno fatto il pieno. Nel sistema di tutele graduali, la tariffa è uguale per tutti in tutto il Paese, quindi non tiene conto del profilo del cliente nè dei suoi consumi, ed essendo legata alle fluttuazioni di prezzo delle materie prime, è soggetta ai rincari dovuti ad elementi esterni, come si è capito con la guerra in Ucraina. Nel mercato libero, invece, ci sono anche offerte a prezzo bloccato, quindi non esposto a rischi, e anche su misura, con alcuni operatori che offrono anche prodotti aggiuntivi.