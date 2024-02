Protesta trattori: iniziato presidio ad Asti, domani corteo

E' iniziato questa mattina il presidio degli Agricoltori Autonomi ad Asti, in piazza Cosma Manera, l'ex piazza d'armi, a bordo dei loro trattori. Al raduno è intervenuto anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso. "Registriamo l'interessamento della Regione alle nostre istanze che dice di essersi presa a cuore la nostra situazione e che abbiamo ragione a protestare. - commenta il portavoce degli Agricoltori Autonomi - Prendiamo altresì atto dell'incontro che si terrà al Ministero il 20 febbraio per cercare di modificare delle regole e semplificare alcuni aspetti burocratici evidenziati. Dobbiamo però stare ai fatti: ad oggi la Regione non ha fatto ancora nulla di quanto promesso. Attendiamo quindi l'incontro tra Regione e Ministero, vigileremo sul rispetto degli impegni presi pubblicamente e non molleremo. Ribadiamo di non volere deroghe, ma cambiamenti veri". Domani i manifestanti si muoveranno con un corteo di trattori. La partenza è prevista alle 15.