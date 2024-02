Navalny: Torino, +Europa chiede cittadinanza onoraria

"Diamo la cittadinanza onoraria postuma di Torino a Navalny". E' quanto si legge in una nota Andrea Turi, portavoce di +Europa Torino che prosegue: "Il Partito Democratico esca dal suo torpore e appoggi la proposta del consigliere Silvio Viale per dare la cittadinanza onoraria al dissidente russo Alexey Navalny ucciso dal regime di Putin. Non si tratta di riabilitare la sua iniziale storia e quindi il suo nazionalismo ma di riconoscere che è stato incarcerato ed ucciso per le sue idee di libertà dall'autocrazia del criminale di guerra Putin". Conclude: "Per queste motivazioni saremo al flash-mob di lunedì 19 febbraio ore 18 davanti Palazzo Civico. Invitiamo chiunque ad unirsi a noi".