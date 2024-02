Intercettato illegalmente 500 volte,caso Esposito in Parlamento

Approda in Parlamento, più precisamente sullo scranno del ministro della Giustizia Carlo Nordio, la vicenda delle intercettazioni effettuate dalla Procura della Repubblica di Torino nei confronti dell’allora senatore del Pd Stefano Esposito. Intercettazioni che, come noto, erano state effettuate e inserite nell’inchiesta ribattezzata “Bigliettopoli” e che avrebbe visto indagato e poi imputato lo stesso Esposito, insieme all’amico Giulio Muttoni, organizzatore di eventi musicali, conosciuto come “mister 24mila baci”, tanti quante sono state le volte in cui è stato intercettato. Nel caso di Esposito sono centinaia di conversazioni telefoniche captate senza che i magistrati avessero mai richiesto l’indispensabile autorizzazione al Senato e per questa ragione, in seguito, dichiarate inutilizzabili dalla Corte Costituzionale.

Articolo completo su LOSPIFFERO.COM