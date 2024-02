Tinexta lancia nuova linea business per le pmi con Lenovys

Tinexta, società leader nei servizi digital trust, cyber security e business innovation, annuncia la creazione di una nuova linea di business per la consulenza strategica, che assisterà i clienti corporate nella definizione delle proprie linee strategiche e nell'esecuzione di progetti transformational ad alto impatto. Quale veicolo deputato all'erogazione dei servizi di advisory, Tinexta ha costituito Antexis Strategies detenuta al 100%, che ha sottoscritto accordi vincolanti per l'acquisizione del 60% del capitale di Lenovys. Con sede a Livorno e Milano, Lenovys, fondata nel 2009, serve annualmente più di 130 clienti mid-corp, a cui offre consulenza strategica e lean management. Prevede per l'esercizio 2023 ricavi pari a circa 7,8 milioni di euro e un Ebitda reported pari a circa 1,8 milioni di euro, con un Ebitda Margin pari al 23,1%. Il corrispettivo dell'acquisizione del 60% delle quote di Lenovys sarà calcolato al closing su un enterprise value di 15 milioni di euro e verrà corrisposto in tre tranche tra il 2024 e il 2026. Sono inoltre previste opzioni put e call per l'acquisto della partecipazione di minoranza pari al 50%, dopo l'approvazione del bilancio 2026, e per la restante parte, all'approvazione dei conti 2027. Sono previste una prima tranche di 5,4 milioni, un debito attualizzato per la seconda e terza tranche di 3 milioni, infine un debito opzioni attualizzato di 7,9 milioni. L'acquisizione sarà finanziata con la liquidità del gruppo. Attolico, fondatore e attuale key manager di Lenovys, e il top management rimarranno in forza all'azienda. "Il rafforzamento delle competenze consulenziali del gruppo - ha commentato l'ad di Tinexta, Pier Andrea Chevallard - è uno dei focus della nostra strategia per il prossimo triennio". Nell'acquisizione di Lenovys, Tinexta è stata assistita da Juridicum per gli aspetti legali ed Epyon Consulting per gli aspetti di due diligence finanziaria, mentre Lenovys è stata assistita da Russo De Rosa e Associati.