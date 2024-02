Un migliaio di atleti in Piemonte per Special Olympics Invernali

"Lo sport mi ha reso forte, nel fisico e nel carattere, mi ha insegnato ad affrontare le mie paure, mi ha dato l'opportunità di mettermi alla prova, di vincere, perché a me piace vincere ma se non riesco non fa niente perché ci ho provato e ho fatto del mio meglio". "Lo sport mi fa sentire inclusa, quando scio mi sembra di volare, di oltrepassare le mie difficoltà, mi sento libera. Mi ha cambiata come persona". In queste parole di Flavio Ferrero e Desirée Palumbo è racchiuso tutto il senso degli Special Olympics Italia, i 35/i Giochi nazionali invernali che si disputeranno dal 4 all'8 marzo a Sestriere, Pragelato, Entracque e Borgo San Dalmazzo, facendo anche da test event per i Giochi Mondiali invernali organizzati per la prima volta in Italia, dall'8 dal al 16 marzo 2025. Per quattro giorni 593 atleti si cimenteranno nelle discipline di sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa con le racchette da neve, floorball e danza sportiva. In arrivo anche delegazioni da Austria, Germania, Lettonia e Ungheria per il floorball. In occasione degli Special Olympics, che coinvolgeranno 400 volontari fra studenti delle scuole del territorio e dipendenti delle aziende partner, 115 tecnici e 300 familiari, sarà allestita anche un'area dedicata al benessere e alla prevenzione. Alla presentazione dell'evento, oggi a TORINO, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, lo ha definito "un allenamento dell'anima, della coscienza per ognuno di noi. Da questi ragazzi emergono alcuni concetti, rispetto, squadra, amore, partecipazione, umanità. Ci insegnano - ha aggiunto - ad apprezzare la vita, cosa che spesso non facciamo, e che lo sport è una cura formidabile. I loro valori sono i nostri valori, da promuovere perché chi ha perso il senso dell'umanità si senta un po' più in difficoltà".