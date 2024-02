Ospedale di Pinerolo, al via lavori di miglioramento

All'ospedale di Pinerolo (Torino) sono al via lavori di miglioramento antisismico che prevedono un intervento imponente sull'esterno dell'edificio, con soluzioni tecniche innovative che permetteranno al cantiere di procedere senza interrompere le attività dei reparti e degli ambulatori. Il finanziamento, circa 7 milioni di euro, avverrà con il piano complementare al Pnrr. Saranno coinvolti il corpo storico principale D, il corpo E che ospita ambulatori, sala gessi, centro donatori e direzione medica di presidio, e la centrale termica posta sul retro dell'edificio principale. Il miglioramento sismico sarà realizzato con strutture esterne: esoscheletri e torri dissipative in grado di assorbire le forze provocate da un eventuale sisma. "Abbiamo optato - spiega Franca Dall'Occo, direttore generale della AslTo3 - per un progetto innovativo che non impattasse sulle attività dell'ospedale. Non volevamo dover rinunciare a intere aree dell'edificio o dover sospendere ricoveri o attività chirurgiche. L'alternativa è stata quindi quella di concentrarci sulla parte esterna degli edifici, cercando soluzioni tecniche nuove". Per la palazzina D l'intervento prevede la realizzazione di 4 torri dissipative esterne in acciaio con un ingombro finale di 6 m per lato per un'altezza pari all'edificio, al quale le torri verranno ancorate. Per l'edificio E e per l'edificio che ospita la centrale termica è prevista la realizzazione di un esoscheletro retto da torri esterne in acciaio, meno impattante dal punto di vista dello scavo a terra. Durante i lavori saranno posizionati dei pannelli insonorizzanti per il contenimento del rumore. Solo alcuni servizi di supporto all'ospedale, come i parcheggi interni e la mensa per i dipendenti, ha sottolineato Dall'Occo, "avranno per un breve periodo qualche disagio, con una riduzione dello spazio a disposizione".