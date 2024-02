Ambiente: Cirio, Piemonte al lavoro su autonomia energetica

"Transizione e approvvigionamento energetico sono sfide strategiche per le nostre imprese: la Regione è al lavoro per aumentare l'autonomia energetica del Piemonte, promuovere modelli di gestione innovativi investendo risorse per accompagnare la transizione energetica delle imprese e sostenendo la ricerca, a partire dalle quella sulle fonti green, come l'idrogeno, per il quale abbiamo uno dei progetti bandiera sul Pnrr". Così, sui social, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che in precedenza aveva assistito all'Energy Center di Torino alla presentazione dello studio di Edison, insieme a Politecnico di Torino e di Milano, dedicato a energia, competitività e decarbonizzazione delle imprese piemontesi.