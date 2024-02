Uilm Torino, a Mirafiori venga chiunque purché si produca di più

"Per quanto ci riguarda siamo aperti a tutti i costruttori, l'importante è portare del lavoro a Mirafiori in modo da aumentare la produzione". E' il commento di Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino, sulle voci di un possibile 'sbarco' a Torino del produttore cinese Leapmotor. "In questi giorni - aggiunge Paone - si parla anche troppo di Stellantis ma è il momento di passare ai fatti: portare nuove produzioni a Mirafiori per garantire l'occupazione di tutti i lavoratori".