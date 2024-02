Reale Mutua acquisisce il 75% di Ydrogios Insurance

Reale Mutua ha perfezionato l'acquisto del 75% del capitale sociale di Ydrogios Insurance and Reinsurance, compagnia assicurativa greca attiva nei rami danni. Un secondo closing, previsto entro il 2026, vedrà l'acquisto di un ulteriore 10% del capitale sociale, portando così Reale Mutua a detenere una quota complessiva del capitale di Ydrogios pari all'85%. L'accordo per questo primo 75% era stato siglato lo scorso 11 luglio 2023. "La presenza capillare nel mercato greco e la notorietà del suo brand a livello nazionale, rendono Ydrogios la compagnia ideale per permettere l'ingresso di Reale Group nel mercato greco" viene evidenziato dal gruppo Reale. Con l'acquisizione del controllo di Ydrogios, Reale Mutua potrà favorire lo sviluppo industriale della compagnia, generando, grazie alla sua competenza, ulteriore crescita dei segmenti non-motor e stimolando così il potenziamento del cross-selling sull'attuale clientela.