Sanità: mezza Italia non rispetta i livelli essenziali di assistenza

Sono ancora parziali e provvisori, ma i dati sui Lea, i livelli essenziali di assistenza, relativi al 2022 disegnano con contorni già abbastanza definiti un’Italia che per circa la metà non garantisce o più precisamente nell’anno preso in esame non ha garantito appieno le cure essenziali. Quanto prospettato dall’analisi, ancora in corso, da parte del ministero della Salute evidenza come siano ben 12 le regioni in cui uno o più macrosettori del sistema sanitario – prevenzione, ospedali, territorio – restano al di sotto della soglia di sufficienza. Un andamento in deciso peggioramento se si considera che nell’anno precedente i sistemi regionali che non avevano superato l’esame dei Lea erano state 7.

