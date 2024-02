L'industria piemontese può evitare 1.700 chilotoni di Co2

Il sistema industriale del Piemonte può abbattere i propri consumi di 458 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno, con un taglio del 20% rispetto al 2019, evitando l'emissione di 1.700 chilotoni di anidride carbonica e producendo un risparmio di 830 milioni di euro in bolletta e un taglio del 35% rispetto al 2019. Lo dice lo studio 'Energia, competitività e decarbonizzazione delle imprese piemontesi' realizzato da Fondazione Edison con i Politecnici di Miano e Torino. La presentazione oggi all'Energy Center di Torino. Per realizzare l'abbattimento dei consumi ipotizzato nella ricerca le imprese devono introdurre sistemi di autoproduzione, meccanismi virtuosi di condivisione dell'energia e tecnologie innovative negli ambiti energivori, con un investimento complessivo di 3 miliardi di euro. Il Piemonte - secondo lo studio del Politecnico di Milano - ha consumato nel 2019 l'8,3% dell'energia in Italia, quarta regione. Per il 47% ha fatto usato i combustibili gassosi, per il 38% l'energia elettrica. Cinque anni fa i consumi complessivi dell'industria piemontesi sono stati pari a 2.255 tonnellate equivalenti di petrolio.