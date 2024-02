Russi (M5s), nomine di Lo Russo sempre nella sua cerchia

"Nuove nomine di Lo Russo, sempre solito modus operandi: sostenitori della sua campagna elettorale, tesserati del Pd, ex compagni di giunta Fassino. Per l'ennesima volta piazza i 'suoi'". A lanciare l'accusa il capogruppo M5s in consiglio comunale a Torino, Andrea Russi. "L'ultima, in ordine di tempo, è Mariagrazia Pellerino - dice -, nominata in Compagnia di Sanpaolo e, appunto, sua collega in giunta Fassino dal 2011 al 2016. Poco prima ha proposto Gianfranco Morgando, ex segretario del Pd Piemonte e suo 'mentore' politico", aggiunge Russi, che attacca anche la proposta "per il consiglio di Fondazione Crt del compagno di partito, anche lui ex assessore di Fassino, Claudio Lubatti. Competenze? Meritocrazia? - si chiede il consigliere - Di certo appartenenza partitica o comunque una cerchia ristretta di amicizie e conoscenze".