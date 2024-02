Smog, a Torino nell'ultimo mese 58% giorni con micropolveri alte

Nell'ultimo mese a Torino nel 58% dei giorni le micropolveri, con dimensioni uguali o inferiori a 2,5 micron, sono state molto alte: nel 29% dei casi con una concentrazione tra i 36 e i 50 microgrammi al metro cubo, in altrettanti oltre i 50, valori che rientrano rispettivamente nei livelli più elevati, contraddistinti dai colori rosso e viola. Sono i dati di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Per quanto riguarda le pm10, ieri nella prima cintura di Torino, a Settimo, la centralina di Settimo ha registrato un valore di 101 microgrammi al metro cubo, a Torino Rebaudengo (nella zona nord della città) 71; ad Alessandria 91.