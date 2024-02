Anci: duello Manfredi-Lo Russo

Pareva essere il nome da tirar fuori nel caso di un impasse tutto interno al Pd qualora si rischiasse di arrivare a una conta tra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e quello di Bologna Matteo Lepore per la successione a Antonio Decaro nella guida dell’Anci. Invece, oggi seppur ancora a parecchi mesi dal rinnovo della presidenza dell’associazione dei Comuni italiani, le quotazioni di Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli dal 2021, sarebbero in decisa ascesa, tanto che il suo nome ricorrerebbe da protagonista in colloqui riservati avviati dallo stesso Decaro con alcuni sindaci delle più importanti città amministrate dal centrodestra.

