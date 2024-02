Museo Pietro Micca chiude per lavori di manutenzione

Il museo civico Pietro Micca e dell'Assedio di Torino del 1706 chiuderà temporaneamente dal 26 febbraio, per circa 3 mesi, per alcuni lavori di manutenzione straordinaria. Tra gli interventi previsti, la sostituzione degli infissi della sala mostre che, una volta terminati i lavori, sarà meglio climatizzata e permetterà al pubblico una migliore fruizione del locale espositivo, specialmente in estate. La data ufficiale della riapertura verrà comunicata prossimamente.