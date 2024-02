Falso elettorale, pm Torino ricorre contro assoluzione Molinari

La procura di Torino ha presentato un ricorso in appello contro l'assoluzione di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e segretario del partito in Piemonte, e altri due esponenti locali del Carroccio. I tre, difesi dall'avvocato Luca Gastini, erano stati processati dal tribunale per una violazione elettorale in occasione delle amministrative del 2020 per il Comune di Moncalieri (Torino). La sentenza, pronunciata il 18 novembre 2023, è stata depositata lo scorso 18 gennaio. Il processo si riferisce alla cancellazione dalla lista elettorale del nome di un candidato, Luca Zacà (al processo si è costituito parte civile con l'avvocato Lucietta Gai), a raccolta firme già ultimata. L'iniziativa era stata presa per non scontentare Forza Italia, dal momento che Zacà aveva militato in quel partito fino a poco tempo prima. La procura ha riproposto la condanna a otto mesi di reclusione.