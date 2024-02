Smog a Torino: Chiamparino, Appendino e Fassino a processo

Alla sbarra per lo smog. Il 18 giugno si aprirà al Palazzo di Giustizia di Torino il processo ordinato dalla procura a carico di alcuni ex amministratori locali e regionali accusati di non aver preso delle contromisure adeguate nel corso degli anni. Fra gli imputati figurano l’ex governatore del centrosinistra Sergio Chiamparino e gli ex sindaci Piero Fassino (Pd) e Chiara Appendino (M5s).

Articolo completo su LOSPIFFERO.COM