Viale indagato per presunte molestie

Il ginecologo Silvio Viale di Torino risulta indagato dalla procura di Torino per presunte molestie. Secondo notizie di stampa sarebbero quattro le denunce arrivate in procura a proposito di presunti palpeggiamenti e frasi a sfondo sessuale ai danni di quattro ragazze durante alcune visite. Viale, consigliere comunale, attivo in politica da anni con i radicali, è noto a Torino per le sue posizioni in difesa della pillola abortiva RU-486. "Non so nulla, non so cosa dire. Mi dispiace, ma davvero non riesco a comprendere. Non so nemmeno il contesto di cui si sta parlando", ha dichiarato. "Non so nulla, quindi non dico nulla. Non so chi siano le ragazze, non so nemmeno quando le avrei visitate. Perciò non dico nulla, ho appeso la notizia dai media", ribadisce Viale. "Non ho nominato un avvocato perché non sapevo nulla", aggiunge.